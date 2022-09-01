Місія МАГАТЕ побачила "ключові речі" на території Запорізької АЕС - Гроссі [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Місії МАГАТЕ вдалося побачити "ключові речі" в перші години візиту на тимчасово окуповану територію Запорізької АЕС.
Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Я думаю, що сьогодні за ці кілька годин ми змогли зв'язати багато інформації. Ключові речі, які мені необхідно було побачити, я побачив і отримав пояснення", - заявив Гроссі.
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