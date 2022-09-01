В Харкові чутно вибухи [ Редагувати ]
Харків
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 1 вересня, у Харкові сталися вибухи.
"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів на півночі міста", - йдеться в повідомленні.
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