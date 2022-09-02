Донеччина та Луганщина й надалі тримають лінію фронту. Окупанти застосовують там усі можливі види озброєння. Навіть ракетами С-300, призначеними для ураження повітряних цілей - вони обстрілюють цивільні об'єкти та мирне населення. Результат таких обстрілів катастрофічний - не залишається нічого живого. Чиновники вкотре закликають місцевих евакуюватися з Донбасу. Нормальних умов для життя там немає. А на порозі ще й холода. Євген Соломін зібрав останні новини за сходу.

Ось так напередодні рашисти показово били в нічне небо Первомайська, Кадіївки, Алчевська. А потім брехали, що так, мовляв, відганяли своїми ПВО українські Хаймарси. Для профілактики. Бо Хаймарси не прилетіли. Вони працювали в той час у Сватовому…

В окупованих Луганську, Суходільську та Сорокиному місцеві фіксували рух колон російської техніки та КАМАЗів із солдатами. Передислокація через Луганщину в бік Донецька зараз носить постійний характер.

У колишніх шахтарських містах - Антрациті та Хрустальному - місцеві влаштували бунт. Через борги з зарплат на копальнях. Місцеві "ждуни" від "русскава міра" такого не очікували.

Попасну та населені пункти району окупанти перетворили на пустелю. Усі дитячі садочки, школи та майже всі житлові будинки тут знищені. Води, світла газу - немає. З 25-ти тисяч людей, які тут жили до війни, лишилося кілька сотень.

Діти, які залишилися на окупованих територіях та бажають отримати освіту за українською програмою, можуть зробити це зараз хіба що в режимі онлайн.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

росіяни збираються промивати мізки нашим дітям рашистським навчанням, задля цього до окупованої Луганщини звозять "педагогів" з росії. Орки вже заявили, що школи, які вони розбомбили при наступі, - відновлювати не будуть.

"Взяти Київ за три дні", потім "Донбас на 9 травня" і "22 червня". Рашисти шукають нові й нові сакральні дати для своїх цілей. І от тепер нова мантра - до 15-го вересня вони хочуть захопити кілька десятків квадратних кілометрів Луганщини в районі Білогорівки та Верхньокам'янського, які от уже 3 місяці не можуть здолати всією своєю недолугою армією - наші захисники відбивають всі ворожі атаки.

У Бахмуті чергові атаки російських окупантів призвели до пожеж. Лінія фронту - всього в кількох кілометрах звідси, тому ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню та авіація росіян - системно знищує місто й околиці.

Ця вирва обійшлася окупантам у 6 із половиною мільйонів доларів. Саме стільки коштує російська ракета, що влучила в дорогу. Але московити, схоже, грошей не рахують - для знищення українських міст і сіл їм нічого не шкода.

По Слов'янську окупанти стріляють ракетами з комплексів С-300, які призначені для знищення повітряних цілей. Проте росіяни б'ють ними й по наземних цілях - переважно житлових будинках.

Слов'янськ живе без газопостачння. Ремонтувати перебиті росіянами газогони просто неможливо - місто теж постійно під ударом ворога.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Щоб у місті з'явився газ, ворога треба відігнати за Ізюм. Бо газопровід іде від Барвінкового через село Долина. А це район бойових дій... Навіть якщо його зараз відремонтувати, то цього вистачить буквально на кілька днів, бо обов'язково туди будуть прильоти. Якщо це стане можливим, то за це одразу візьмуться відповідні служби.

Загарбники намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області. Втім наші захисники зупинили наступ окупантів на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Тут ворог відійшов із втратами, обстрілявши мирних громадян.

Евакуація під постійними обстрілами - ще те випробування. Чи вдалим буде виїзд і повернення - ніхто не знає. Жити під росіянами не хочуть навіть звірі. А от старші люди їхати подалі від рідних домівок не поспішають. За добу з Донеччини виїжджає в середньому півтисячі громадян.