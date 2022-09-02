Новий обмін полоненими: 14 українських захисників повернулися з полону [ Редагувати ]
У п'ятницю, 2 вересня, відбувся черговий обмін. 14 українських захисників повернулися з полону.
- У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та росією.
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- Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.
Серед звільнених воїнів - офіцер і військовий медик.
Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.
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