Обговорювали Україну: Ердоган зателефонував путіну [ Редагувати ]
У суботу, 3 вересня, відбулася телефонна розмова президента росії володимира путіна із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляють "РИА Новости".
Під час переговорів президенти двох країн обговорили ситуацію в Україні.
Також Ердоган обговорив із путіним приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Крім того, обговорювалася і реалізація укладеної у Стамбулі "зернової угоди" та розширення економічних зв'язків.
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