Обстріл Миколаєва: кількість постраждалих збільшилась [ Редагувати ]
У суботу, 3 вересня, окупанти обстріляли Миколаїв. В результаті постраждали 2 особи. Про це повідомляється у Telegram голови обласної ради Ганни Замазєєвої.
Сьогоднішній ранок, взагалі, тяжкий. Обстріли продовжуються. На жаль, є постраждалі. 2 поранених у місті Миколаєві, 4 - у Березнегуватому.
За її даними, серед поранених - двоє дітей.
На жаль, є і загиблі - 8-річна дитина. Щирі співчуття рідним.
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