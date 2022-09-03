Окупаційна влада Енергодара повідомила про пошкодження внаслідок обстрілів ЛЕП на Запорізькій АЕС: виявлено два пошкодження - на 330-й та 750-й лініях. Через технічні несправності подачу електроенергії в Україну призупинили, передає "Коммерсант".

Фахівці на місці передають, що з урахуванням технологічних особливостей вихідна потужність, що виробляється енергоблоками, варіюється. Забезпечення електроенергією України призупинено у зв'язку з технічними складнощами.

Зазначається, що 5-й та 6-й енергоблоки перебувають у робочому стані. Сумарна потужність складає 900-1000 МВт. Радіаційний фон у нормі.

1 вересня на Запорізькій АЕС побувала місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі. Агентство має намір залишити на станції своїх спеціалістів на постійній основі. Пан Гроссі заявив, що більшість систем безпеки на АЕС працює відносно добре, проте цілісність станції викликає занепокоєння.

​Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.

1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати п'ять учасників місії.