Запорізька АЕС призупинила постачання електрики в Україну [ Редагувати ]
Окупаційна влада Енергодара повідомила про пошкодження внаслідок обстрілів ЛЕП на Запорізькій АЕС: виявлено два пошкодження - на 330-й та 750-й лініях. Через технічні несправності подачу електроенергії в Україну призупинили, передає "Коммерсант".
Фахівці на місці передають, що з урахуванням технологічних особливостей вихідна потужність, що виробляється енергоблоками, варіюється. Забезпечення електроенергією України призупинено у зв'язку з технічними складнощами.
Зазначається, що 5-й та 6-й енергоблоки перебувають у робочому стані. Сумарна потужність складає 900-1000 МВт. Радіаційний фон у нормі.
1 вересня на Запорізькій АЕС побувала місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі. Агентство має намір залишити на станції своїх спеціалістів на постійній основі. Пан Гроссі заявив, що більшість систем безпеки на АЕС працює відносно добре, проте цілісність станції викликає занепокоєння.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
1 вересня місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі прибула на ЗАЕС. Згодом вона поїхала, але на станції залишилися чергувати п'ять учасників місії.
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