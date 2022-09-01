МАГАТЕ залишиться на ЗАЕС і організує постійне спостереження (відео) [ Редагувати ]
Місія Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики залишиться на Запорізькій АЕС і вестиме постійне спостереження. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку АЕС. Я щойно завершив перший огляд ключових зон, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звичайно, тут ще багато чого потрібно зробити. Моя команда залишається. І найважливіше: ми встановлюємо тривалу присутність МАГАТЕ тут.
I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022
30 серпня місія МАГАТЕ прибула до Києва, а 1 вересня прибула на ЗАЕС. Делегацію із 14 експертів очолив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він виїхав із Запорізької АЕС, але на станції залишаються п'ять учасників місії.
Нагадаємо, що з 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна закупила достатньо необхідних препаратів на випадок можливої аварії на ЗАЕС.
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