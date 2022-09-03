У Херсоні ЗСУ знищили готель, де мешкали окупанти (фото, відео) [ Редагувати ]
У суботу, 3 вересня, в окупованому Херсоні пролунало кілька дуже потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили, що ЗСУ знищили комплекс відпочинку, де жили окупанти та колаборанти.
За даними видання "Мост", HIMERS поцілили у відпочинковий комплекс "Затерянный мир", який належить колаборанту Володимиру Сальдо. Той раніше віддав під житло для окупантів.
У лазнево-оздоровчому комплексі "Затерянный мир", де були й готельні номери для клієнтів, які полюбляли "добре відпочити в інтимній обстановці". Відомо, що в закладі тривалий час жили окупанти і колаборанти. Відомо, нещодавно звідти виїхало чимало окупантів. Чи була це ротація і чи заселилася в "Затерянный мир" нова партія окупантів, невідомо.
У місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів в значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера "СкайНет".
Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли про контрнаступ в Херсонській області.
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