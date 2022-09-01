Стрілянина в кафе: у Херсоні російські військові вбили офіцерів ФСБ [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Херсоні російський військовий застрілив двох офіцерів ФСБ. Про це повідомляє Sky News.
Інцидент стався у місцевому кафе.
Згідно з даними російського слідства, четверо офіцерів ФСБ зайшли до кафе Food Fuel у Херсоні, де помітили двох п'яних російських сержантів, які розпивали спиртні напої.
Співробітники ФСБ звинуватили солдатів у тому, що вони розпивають алкоголь у формі, після чого один із сержантів дістав пістолет та вистрілив у землю. Офіцер ФСБ спробував вихопити у нього зброю, однак інший військовий відкрив вогонь із автомата.
Під час перестрілки загинули двоє співробітників ФСБ й один із військових.
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