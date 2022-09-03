Президент України Володимир Зеленський подякував за хороший результат усім захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід".

Про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні хороший результат у наших Повітряних сил – збито "Калібри", ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям неба з повітряного командування "Схід". Ви молодці – сьогодні й завжди", – заявив президент.

Він зауважив, що кожен такий результат – це врятовані життя українців, це можливість не боятися для всіх людей.

"І ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації, це одне з фундаментальних питань для нашої держави. І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають із відповіддю на нього. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбуквальніший, найочевидніший спосіб захищати людей від російського терору", – сказав Зеленський.