Синоптик розповіла, коли до України прийде "гарненьке" потепління [ Редагувати ]
Потепління прийде до України орієнтовно в середині наступного тижня. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.
"Потепління гарненьке буде орієнтовно 7, 8, 9 вересня", - зазначила вона.
Діденко також додала, що наразі в Україні триває молоде бабине літо.
Водночас в Укргідрометцентрі повідомляють, що 6-7 вересня температура вночі буде на рівні 4-10°, вдень 14-20°, у південній частині та на Закарпатті вночі 8-14°, вдень 18-24°.
А вже 8-9 вересня температура вночі становитиме 9-15°, а вдень 19-25°.
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