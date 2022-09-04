Вночі і вранці 4 вересня російські війська кілька разів обстрілювали Миколаїв. Про це повідомляється у Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Під ударом в обласному центрі опинилися лікувальні заклади та житлові будинки.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено електромережі та водопровід. В цей час комунальники та аварійні бригади працюють над їх відновленням.