В Україні через російську агресію за час повномасштабної війни постраждали 1122 дітей. З них 382 загинули, ще 740 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

3 вересня в результаті ворожого обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.

Також 3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с.Висунськ Миколаївської області. В результаті обстрілу загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 і 11 років отримали поранення.

З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в: