Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
В Україні через російську агресію за час повномасштабної війни постраждали 1122 дітей. З них 382 загинули, ще 740 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
3 вересня в результаті ворожого обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик.
Також 3 вересня російські військові здійснили артилерійський обстріл з РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів с.Висунськ Миколаївської області. В результаті обстрілу загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей 9, 7 і 11 років отримали поранення.
З початку повномасштабної війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 388;
- Харківській - 204;
- Київській - 116;
- Миколаївській - 71;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 46.
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