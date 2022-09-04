З'явилося відео обстрілу Зеленодольську [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російська армія вчора, 3 вересня, обстріляла Зеленодольськ Дніпропетровської області. З'явилося відео удару окупантів по місту.
Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
На опублікованих кадрах помітно, що окупанти вдарили по скверу та проїзній частині. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, який гуляв у парку. Пасажири машини, яка також потрапила під обстріл, дивом не постраждали.
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