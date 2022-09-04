Посол США Джон Салліван завершив роботу в Росії та залишив Москву [ Редагувати ]
Посол США у Росії Джон Салліван завершив роботу в країні і в неділю, 4 вересня, залишив Москву. Про це повідомляє посольство США в РФ.
Після від'їзду Джон Салліван завершить сорокарічну кар'єру на державній службі, впродовж якої він працював за п'яти президентів США, включаючи посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США.
Джона Саллівана призначили послом у Росії у грудні 2019 року. Він пропрацював на цій посаді майже три роки.
До прибуття наступника Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США у Москві виконуватиме його заступниця Елізабет Руд.
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