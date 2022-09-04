Євросоюз змінив посла у Росії [ Редагувати ]
Європейський Союз змінив главу своєї дипмісії у Москві. Замість німця Маркуса Едерера посольство очолить француз Ролан Галяраг. У Брюсселі заявили, що кадрова перестановка має плановий характер.
Зміна глави місії ЄС у Москві має плановий характер. Маркус Едерер залишив Росію, і вже найближчим часом цю посаду обійме колишній посол Франції в Малайзії Ролан Галяраг. Його призначення на цю посаду було затверджено верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у червні.
У Брюсселі наголосили, що "ЄС дотримується позиції щодо необхідності збереження відкритими дипломатичних каналів зв'язку з Москвою", навіть незважаючи на кризу у відносинах з Росією через війну в Україні.
В інтерв'ю RTVI, яке було записано 31 серпня, Едерер заявив, що його останній робочий день на посаді посла ЄС у РФ був цього дня.
Я залишаю свій пост зі спокійною душею. Думаю, я зробив те, що я міг.
Маркус Едерер був призначений на посаду посла Євросоюзу у Росії у 2017 році. До цього обіймав посаду статс-секретаря у МЗС Німеччини. З 2014 року диплом сприяв підготовці чотиристоронніх переговорів щодо війни на Донбасі в "нормандському форматі".
Ролан Галяраг (крайній зліва)
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