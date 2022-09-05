Через поломку атракціону в індійському місті Мохалі, штат Пенджаб, за попередніми даними, постраждало від 18 до 20 осіб. Про це повідомляє місцевий портал Oneindia.

Рухлива частина конструкції, на якій були в тому числі діти, впала з висоти понад 15 метрів.

ЗМІ уточнюють, що десятеро людей отримали тяжкі травми, їх госпіталізували. На кадрах падіння, опублікованих у мережі, видно, що величезна висотна гойдалка піднімається спочатку, як і належить, кружляючи, а потім, замість поступового зниження, різко зривається вниз. Жінки, чоловіки та діти, які перебували у кріслах, при ударі вилітають із них.

У парку не було медиків, довелося чекати на їхнє прибуття. Місцеві жителі вимагали, щоб влада розібралася у тому, чи був дозвіл на роботу атракціону. Правоохоронні органи розслідують причини події.

"На даний момент нам відомо, що у них був дозвіл на організацію шоу. Однак пощади не буде, якщо з їхнього боку буде виявлено якусь помилку. Відповідно до закону буде вжито суворих заходів", - цитують ЗМІ повідомлення поліції.