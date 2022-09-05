Місія МАГАТЕ частково покинула Запорізьку АЕС [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, в Енергодарі чотири представники місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виїхали з території Запорізької АЕС. Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.
Чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.
При цьому два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.
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