У понеділок, 5 вересня, в Енергодарі чотири представники місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виїхали з території Запорізької АЕС. Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

Чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції.

При цьому два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.