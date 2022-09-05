Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих матчів збірної у Лізі націй 2022/23. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Подробиці:

Збірна України розпочне тренувальний збір 16 вересня.

До табору "синьо-жовтих" приїдуть 25 футболістів .

. До резервного списку потрапили ще 6 виконавців.

До поєдинків Ліги націй українці готуватимуться у Варшаві. Звідти підопічні Олександра Петракова полетять до Глазго, де 21 вересня зіграють проти збірної Шотландії.

Далі українська збірна полетить до Єревана.

Там 24 вересня "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Вірменії. Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.