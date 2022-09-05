Ліга націй: збірна України оголосила склад на матчі [ Редагувати ]
Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих матчів збірної у Лізі націй 2022/23. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.
Подробиці:
- Збірна України розпочне тренувальний збір 16 вересня.
- До табору "синьо-жовтих" приїдуть 25 футболістів.
- До резервного списку потрапили ще 6 виконавців.
До поєдинків Ліги націй українці готуватимуться у Варшаві. Звідти підопічні Олександра Петракова полетять до Глазго, де 21 вересня зіграють проти збірної Шотландії.
Далі українська збірна полетить до Єревана.
Там 24 вересня "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Вірменії. Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.
- Воротарі: Бущан, Різник, Лунін
- Захисники: Караваєв, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Михайліченко, Миколенко, Качараба
- Півзахисники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Коваленко
- Нападники: Яремчук, Довбик
- Резерв: Бєсєдін, Гуцуляк, Сарапій, Назарина, Соболь, Ігнатенко
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