У Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра [ Редагувати ]
У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра.
Їм стала Ліз Трасс, яка була явним фаворитом у гонці. На цій посаді вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні. З 2019 Трасс була міністеркою закордонних справ.
Трасс набрала 81,3 тисяч голосів консерваторів, колишній міністр фінансів Сунак - 60,4 тисяч голосів.
Місцева преса пише, що новий прем'єр зіткнеться із найбільшими за десятиліття викликами, головний з яких – падіння рівня життя на хвилі інфляції.
Нагадаємо що на посаду претендували голова МЗС Ліз Трасс та екс-глава мінфіну Ріші Сунак.
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