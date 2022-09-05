У понеділок, 5 вересня, у Великій Британії назвали ім'я нового прем'єра.

Їм стала Ліз Трасс, яка була явним фаворитом у гонці. На цій посаді вона замінить Бориса Джонсона, який пішов у відставку в липні. З 2019 Трасс була міністеркою закордонних справ.

Трасс набрала 81,3 тисяч голосів консерваторів, колишній міністр фінансів Сунак - 60,4 тисяч голосів.

Місцева преса пише, що новий прем'єр зіткнеться із найбільшими за десятиліття викликами, головний з яких – падіння рівня життя на хвилі інфляції.

Нагадаємо що на посаду претендували голова МЗС Ліз Трасс та екс-глава мінфіну Ріші Сунак.