В окупованому Мелітополі росіяни готуються до мобілізації місцевих чоловіків. Видавати повістки планують одразу після отримання паспорта рф.

Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

За словами Федорова, ситуація з видачею російських паспортів починає ускладнюватись. Місцевим мешканцям починають погрожувати і це стосується пенсіонерів. Також родини, які вимушені віддавати своїх дітей до місцевих шкіл, мають надавати про себе повну інформацію. Якщо дитина виховується без батька, то окупанти починають вишукувати його місцеперебування.

"Це робиться для того, аби всі чоловіки в окупації ставали на облік до місцевих "військкоматів", - пояснив Федоров.

Мер розповів, що вже відомі випадки видачі повісток на мобілізацію після отримання російського паспорта у Мелітополі.