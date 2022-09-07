Вуличні укриття на кшталт ізраїльських почали будувати в Одесі. Завдання споруд - рятувати життя перехожих під час обстрілів. Перший екземпляр автори проекту вже готові встановити в одеському парку. Наступні - планують виготовляти для Миколаєва, який рашисти обстрілюють ракетами та системами залпового вогню.

Волонтер проекту Сейф Плейс показує перше мобільне сховище, яке виготовили в Одесі за ізраїльськими зразками. Хлопці кажуть: над проблемою вуличних укриттів задумалися ще на початку війни. Згодом зрозуміли: потрібно негайно організовувати виробництво.

Ілля Блохін, керівник проекту Safe place:

Это было после Винницы, после Кременчуга. Когда мы все видели кадры, где гражданское население погибает именно от разлета осколков, от ударной волны. Так как им просто некуда скрыться.

Микита не один рік прожив у Ізраїлі. Каже: такі укриття для країни, що весь час потерпає від обстрілів - норма. Особливо, для міст на кордоні з сектором Гази.

Микита Безрукавий, волонтер проекту Safe place:

Подобные на эти, только меньше шелтеры ( это - укрытия). Их там довольно таки много, практически каждый квартал, они там устанавливаются. Особенно много - возле парков.

Саме ізраїльські укриття одесити взяли за зразок. Хоча стіни зробили ще міцнішими.

Олександр, будівельник:

Стіни у нас - 25 сантиметрів. Подвійна арміровка - сітка - 15 сантиметрів. Верхня плита - у нас 40 сантиметрів бетону. Теж подвійна сітка з посиленням по колу. Верхня плита надягається на стіни і буде обварюватись.

Вхід до укриття, обладнаний пандусом, закриватимуть дві сталеві двері.

Ілля Блохін, керівник проекту Safe place:

От прямого попадания мало что ракеты спасает. Но, например, кассетные снаряды, которыми заваливают Николаев, люди будут полностью в безопасности в таком месте от кассетных снарядов. Потому что он как раз и работает на разлет.

Туалет чи інші зручності тут не передбачені. Лише вентиляція та бездротовий інтернет, бо мобільний зв'язок через такі товсті стіни не проб'ється. Укриття не розраховане на тривале перебування.

Микита Безрукавий, волонтер проекту Safe place:

Только переждать тревогу. И для этого - вай-фай, чтобы знать: закончилась тревога - не закончилась.

На відміну від Харкова, де вуличні сховища будуються на місці і не є мобільними, одесити зробили ставку на можливість пересувати укриття. Цю конструкцію зводитимуть на буд майданчику, після чого перевезуть на місце розташування. Перший зразок виявився заважким, тож розробляють варіант укриття на 14 людей. Воно буде легшим і дешевшим.

Олександр, будівельник:

Це кран буде її розвантажувати. Буде навкруги стояти машини припарковані, асфальт, плитка. Якщо ми зробимо її занадто важку, то ми ту інфраструктуру. На якій будемо ставити, можемо пошкодити.

Виготовлення першого укриття, яке автори проекту розраховують всиановити в одному з одеських парків, оплатив приватний підприємець. На наступні -волонтери вже почали збирати гроші на платформі проекту Сейф плейс. Мобільні захисні споруди планують розташувати насамперед на вулицях Миколаєва, який зараз захищає собою Одесу.