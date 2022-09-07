Верещук закликала виїжджати з територій навколо ЗАЕС [ Редагувати ]
Жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької АЕС закликають виїхати. Про це повідомляє віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.
Росіяни ігнорують будь-які гуманітарні коридори, тож громадян просять самостійно знайти спосіб покинути ці території.
росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства.
При цьому вона підкреслила, росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції, а і мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС - це десятки тисяч людей.
Чи буде гуманітарний коридор?
Верещук також розповіла, що Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції.
У відповідь - цинічне мовчання.
Мешканців просять евакуюватися
Віце-прем’єр звернулася до мешканців тимчасово непідконтрольних Україні районів, прилеглих до ЗАЕС.
Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо.
Також Верещук надала контакти, куди можна звертатися, а саме гарячі лінії Мінреінтеграції:
- 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв'язку).
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