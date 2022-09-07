Жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької АЕС закликають виїхати. Про це повідомляє віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.

Росіяни ігнорують будь-які гуманітарні коридори, тож громадян просять самостійно знайти спосіб покинути ці території.

росіяни продовжують шантажувати українців і весь світ. Учора Радбез ООН вкотре засідав щодо ситуації на ЗАЕС. Маски зірвані. Російська держава безпосередньо займається ядерним тероризмом. Це перший прецедент в історії людства.

При цьому вона підкреслила, росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції, а і мешканців тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС - це десятки тисяч людей.

Чи буде гуманітарний коридор?

Верещук також розповіла, що Мінреінтеграції запросило гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з ТОТ, прилеглих до атомної електростанції.

У відповідь - цинічне мовчання.

Мешканців просять евакуюватися

Віце-прем’єр звернулася до мешканців тимчасово непідконтрольних Україні районів, прилеглих до ЗАЕС.

Евакуюйтеся! Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо.

Також Верещук надала контакти, куди можна звертатися, а саме гарячі лінії Мінреінтеграції: