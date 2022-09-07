"Референдум" окупантів у Херсонській області: розвідка зробила заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Так званий "референдум" окупантів у Херсонській області не має ніяких перспектив. росіяни навіть не зможуть зімітувати його проведення.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, окупанти на півдні України розуміють, що провести псевдореферендум не вдасться. Планам росіян заважають українські військові і місцеве населення.
"Ані Збройні сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму - це буде несерйозно", - зазначив Юсов.
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