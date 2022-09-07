Президент України Володимир Зеленський призначив нових начальників управління Служби безпеки України у Херсонській і Чернігівській областях. Це випливає з указів на сайті глави держави.

Борисевича Артема Сергійовича призначено начальником управління СБУ в Херсонській області .

призначено . Ляха Олексія Анатолійовича призначено начальником управління СБУ в Чернігівській області.

Борисевич замінить на чолі Херсонського управління СБУ Сергія Криворучка, який керував ним з листопада 2019-го, але після широкомасштабного вторгнення Росії його було позбавлено посади та генеральського звання за зраду.

Олексій Лях у 2017-18 роках був головою СБУ у Миколаївській області. Він замінить Євгена Нетужилова, якого сьогодні звільнив Зеленський.

Нагадаємо. що у липні з посади голови СБУ було звільнено Івана Баканова. Відтоді в СБУ відбуваються перестановки, зокрема 15 серпня Зеленський звільнив керівників управлінь у Києві та в Тернополі.