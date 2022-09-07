Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову під час якої обговорили "широкий перелік тем".

Про це пише в Twitter президента України Володимир Зеленський.

За словами президента, під час розмови він подякував канцлеру за підтвердження 5 млрд євро макрофіну від Європейського союзу.

Водночас сторони порушили питання необхідності повноцінної програми Міжнародного валютного фонду й обговорили плани щодо подальшого посилення оборони Україна на тлі російської агресії.

"Провів телефонну розмову з бундесканцлером Олафом Шольцом на широкий перелік тем. Зокрема, подякував за підтвердження 5 млрд євро макрофіну від ЄС, розповів про необхідність повноцінної програми МВФ. Обговорили плани щодо подальшого посилення оборонних спроможностей України", - пише президент України.