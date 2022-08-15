Зеленський провів кадрові зміни в СБУ [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка. При цьому останнього звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.
Крім того, Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника СБУ в Тернопільській області.
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