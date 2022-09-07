Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

7 вересня, близько 8:30 ранку, у небі Херсонщини, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ збито російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.

Львівські десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ збили російський ударний вертоліт Мі-24. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Сьогодні (7 вересня - ред.) окрім збитого російського штурмовика Су-25 "Грач", підрозділ протиповітряної оборони збив черговий ударний вертоліт Мі-24 окупантів.

Десантники виклали відео знищення ворожої машини.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 7 вересня окупанти втратили в Україні 208 вертольотів і 237 літаки.