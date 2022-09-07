ЗСУ збили російський Су-25 (відео) [ Редагувати ]
Фото: стоп-кадр із відео
У середу, 7 вересня, українські військові знищили російський Су-25 на Харківському напрямку. Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
Мінус СУ-25 кацапів біля Волохів Яру.
На кадрах видно, як літак летить, потихеньку знижуючись, а потім і зовсім падає.
Над місцем падіння відразу підійматися дим.
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