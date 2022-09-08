Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом.
Про це повідомляє BBC в Twitter.
"Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв'язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу в сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.
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