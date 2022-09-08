Готовності участі Білорусі у російській війні проти України станом на сьогодні не спостерігається. Таку оцінку Генштаб дав на тлі початку військових навчань білоруських військ по "звільненню захоплених територій".

Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"Ми плідно відстежуємо ситуацію на наших кордонах, у нас є інформація стосовно бажання чи не бажання білоруського народу брати участь в загарбницьких планах Росії. Але збільшення населення, готового взяти участь у агресії на території нашої держави, не відстежується", - сказав Громов.