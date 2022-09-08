На окупованій частині Харківської області росіяни мобілізують чоловіків [ Редагувати ]
Окупанти
Джерело: Reuters
Джерело: Reuters
Російські окупанти розпочали активні дії по мобілізації населення на окупованій частині Харківської області.
"В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, чоловіків призовного віку затримують та відправляють до окупованого Вовчанська. Там знаходиться так званий "вербувальний центр".
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