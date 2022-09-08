Україну на "Оскарі" представлятиме фільм "Клондайк" (відео) [ Редагувати ]
Український Оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме країну на кінопремії "Оскар". Це "Клондайк" Марини Ер Горбач, повідомило Державне агентство України з питань кіно.
"Клондайк" боротиметься за золоту статуетку в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
Драматична стрічка розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
Коли Ірка і Толік очікують народження першої дитини, війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого "Боїнга". Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.
"Клондайк" - четверта повнометражна робота Марини Ер Горбач ("Омар і ми", "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), яка також є авторкою сценарію.
Головну роль виконала Оксана Черкашина ("Погані дороги"), акторка театру і кіно, володарка Премії кінокритиків "Кіноколо". Доповнили каст Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси", "І будуть люди").
Українські глядачі зможуть подивитися фільм "Клондайк" у кінотеатрах з 3 листопада 2022 року.
Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Алік Шпилюк.
У національному відборі брали участь фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач і стрічка "Снайпер. Білий ворон" режисера Мар'яна Бушана.
Нагадаємо, що американські зірки прийшли на вручення "Оскару-2022" з українською символікою.
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