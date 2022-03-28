"Оскара-2022": объявлены обладатели [ Редактировать ]
"Оскар" / Фото: Getty Images
Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов.
Список победителей в основных номинациях:
- Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей"
- Лучший режиссер - Джейн Кэмпион ("Власть пса")
- Лучшая актриса - Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")
- Лучший актер - Уилл Смит ("Король Ричард")
- Лучшая актриса второго плана - Ариана Дебос ("Вестсайдская история")
- Лучший актер второго плана - Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")
- Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")
- Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")
- Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна")
- Лучший анимационный фильм - "Энканто"
- Лучший иностранный художественный фильм - "Сядь за руль моей машины"
- Лучший короткометражный мультфильм - "Стеклоочиститель"
- Лучшие визуальные эффекты - "Дюна"
- Лучший монтаж - "Дюна"
- Лучший саундтрек - "Дюна"
- Лучшая работа художника-постановщика - "Дюна"
- Лучший звук - "Дюна"
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