Американські зірки прийшли на вручення "Оскару" з українською символікою [ Редактировать ]
Церемонія у жовто-блакитних кольорах. Знамениті режисери й зіркові актори, кіноакадеміки та оператори - прийшли на цьогорічне вручення "Оскарів" з українською символікою. Голлівуд не зміг залишитися байдужим до вбивств, страждань і несправедливості, проти яких герої його стрічок борються чи не у кожній історичній драмі, або навіть блокбастері. Як все було - розскаже Дмитро Анопченко.
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Зокрема, постійно з'являються на платформах знаменитого вокзалу "Гранд централ стейшн". І все, щоб Америка - захопившись своїми проблемами, - не забувала про російську агресію.
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Соединенные Штаты "ответят", если россия применит химическое оружие в Украине. По его словам, ответ будет зависеть от масштабов российского применения этого вида оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе