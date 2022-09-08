У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" провело матч першого туру групового етапу Ліги Європи сезону 2022/2023. "Біло-сині" у виїзному поєдинку на стадіоні "Шюкру Сарачоглу" в Стамбулі зустрічалися зі срібним призером чемпіонату Туреччини - "Фенербахче".

По-справжньому гольових моментів біля воріт жодної з команд до 35-ї хвилини не виникало. Тоді до пропущеного м’яча призвело стандартне положення біля володінь Бущана. Після навісу від кутової позначки у виконанні Россі, Густаво Енріке зміг вистрибнути та головою пробити у кут воріт - Георгій не дотягнувся до м’яча - 1:0.

Ближче до завершення першого тайму ініціатива перейшла до "Фенербахче", який більше володів м’ячем. Динамівці ж не завдали жодного удару по воротах суперника за перші 45 хвилин гри та пішли на перерву, мінімально поступаючись у рахунку.

Щойно розпочався другий тайм, кияни перехопили ініціативу. На 64-й хвилині Буяльський прострілив зліва до штрафного майданчика, де Віктор Циганков у дотик замкнув цю передачу - 1:1.

Після черги замін у складі "Фенербахче" Шепелєв ледь не став автором гольової передачі на Буяльського, коли виконував штрафний, але м’яч після удару Віталія головою вилетів лише на кутовий.

У час, який залишився до фінального свистка Бущану ще кілька разів довелося виручати свою команду, але, коли розпочалися компенсовані хвилини, і він виявився безсилим.

До взяття воріт призвело вкидання з ауту. Найкраще у ситуації розібрався Міші Бачуайї, який в один дотик переправив м’яч у ворота, забезпечивши перемогу своєї команди.

Таким чином, груповий етап Ліги Європи "Динамо" розпочало з виїзної поразки 1:2.

Ліга Європи. Груповий етап, 1-й тур

"Фенербахче" - "Динамо" - 2:1 (1:0)

Голи: Густаво Енріке (35), Бачуайї (90+3) – Циганков (64)

Нагадаємо, що "Шахтар" розтрощив "Лейпциг" (4:1) у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.