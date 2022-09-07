Донецький "Шахтар" розтрощив німецький РБ "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Матч у Лейпцигу завершився з рахунком 4:1.

Вже у перші хвилини гри "гірняки" опинилися попереду. На 16-й хвилині свій дебютний гол у Лізі чемпіонів та в складі "Шахтаря" забив Мар'ян Швед.

На 57-й хвилині "Лейпциг" зрівняв рахунок - гол на свій рахунок записав Сімакан. Вже за дві хвилини "гірники" знову вийшли вперед - дубль оформив Швед (59).

Ще один гол на свій рахунок записав Михайло Мудрика (76), а переможну крапку в матчі поставив Лассін Траоре (85).

Ліга чемпіонів. Група F. 1-й тур

"Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 1:4

Голи: Сімакан (57) - Швед (16, 58), Мудрик (76), Траоре (85).

​В іншому матчі квартету шотландський "Селтік" у Глазго програв чинному володареві трофею мадраджському "Реалу" - 0:3 (Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77).

Наступний матч у Лізі Чемпіонів "Шахтар" зіграє з шотландським "Селтіком". Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.

Нагадаємо, що київське "Динамо" гратиме цього сезону в Лізі Європи. Підопічні Мірча Луческу виступлять у групі В з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським АЕКом.