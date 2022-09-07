"Шахтар" розтрощив "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Донецький "Шахтар" розтрощив німецький РБ "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Матч у Лейпцигу завершився з рахунком 4:1.
Вже у перші хвилини гри "гірняки" опинилися попереду. На 16-й хвилині свій дебютний гол у Лізі чемпіонів та в складі "Шахтаря" забив Мар'ян Швед.
На 57-й хвилині "Лейпциг" зрівняв рахунок - гол на свій рахунок записав Сімакан. Вже за дві хвилини "гірники" знову вийшли вперед - дубль оформив Швед (59).
Ще один гол на свій рахунок записав Михайло Мудрика (76), а переможну крапку в матчі поставив Лассін Траоре (85).
Ліга чемпіонів. Група F. 1-й тур
"Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 1:4
Голи: Сімакан (57) - Швед (16, 58), Мудрик (76), Траоре (85).
В іншому матчі квартету шотландський "Селтік" у Глазго програв чинному володареві трофею мадраджському "Реалу" - 0:3 (Вінісіус, 56, Модрич, 60, Азар, 77).
Наступний матч у Лізі Чемпіонів "Шахтар" зіграє з шотландським "Селтіком". Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.
Нагадаємо, що київське "Динамо" гратиме цього сезону в Лізі Європи. Підопічні Мірча Луческу виступлять у групі В з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським АЕКом.
по темі
У вівторок, 6 вересня, донецький "Шахтар" зіграє з РБ "Лейпциг" перший матч групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на німецькому стадіоні "РБ Арена". У паралельному матчі групи F "Селтік" Глазго прийматиме "Реал" Мадрид.
У Стамбулі 25 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний представник України у цьому турнірі, донецький "Шахтар", дізнався про своїх суперників по групі F. Ними стали чинний володар кубка Ліги чемпіонів - мадридський "Реал", а також шотландський "Селтік" та німецький "Ред Булл" Лейпциг
Для виходу до групового раунду Ліги чемпіонів у матчі-відповіді в Лісабоні київському "Динамо" потрібно було зробити практично неможливе після домашньої поразки з рахунком 0:2. У підсумку - 3:0 у матчі-відповіді, тож "Динамо" продовжить єврокубковий сезон вже в іншому турнірі - Лізі Європи
Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих матчів збірної у Лізі націй 2022/23
У суботу, 3 вересня, у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся матч 3-го туру Української прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" зустрічалося з луганською "Зорею". Динамівці зазнали другої поразки, знову пропустивши три м'ячі