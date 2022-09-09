У майбутньому, впевнені українські зброярі: замовлень на їхні вироби не бракуватиме

У польському Кельце триває виставка озброєння - третя за значущістю у Європі після паризької та лондонської. На ній представлені й українські зразки, які протягом останніх пів року щодня на полі бою доводять - здатні гідно конкурувати на світовому ринку. Чим можуть похвалитися наші зброярі - розповість Ольга Жидецька.

Український стенд на ювілейній 30-тій збройній виставці у польському Кельце представляють чотири компанії Укроборонпрому. Зокрема, Київське конструкторське бюро "Луч". З собою привезли найцікавіше.

Антон Пашинський, заступник гендиректора КБ "Луч":

Це "Нептун", протикорабельний ракетний комплекс, це крилата ракета з активним радіолокаційним самонаведенням. Одна з цих ракет поцілила флагман Чорноморського флоту росії крейсер "москва".

Українські ракетні комплекси - особлива гордість Укроборонпрому. Деякі пройшли випробування безпосередньо на полі бою. З гідним результатом.

Антон Пашинський, заступник гендиректора КБ "Луч":

Ракета з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Вільха", дальність 110 кілометрів. Імовірність кругової похибки всього 30 метрів. Ракета базується на комплекті наведення, комбінованій інерціальній системі навігації та GPS. Вона щойно надійшла, але перевірена і дуже добре себе показала під час активної війни з росією.

Серед інших новинок - протитанковий ракетний комплекс "Скіф-М". Уперше демонструється світові модернізована версія "Стугни". Є й інші варті уваги розробки.

Загалом, експерти зазначають: український військово-промисловий комплекс здатен виробляти всі види необхідного озброєння. Крім бойових літаків та стволів для артилерії.

Олег Жданов, військовий експерт:

У нас дуже потужний і покриваючий всі напрямки військово-промисловий комплекс. Дуже сильна радіолокаційна школа, конструкторська школа. Україна входить в п'ятірку країн, які обладають ракетними технологіями. І мають повний і замкнений цил виробництва, розробки і виробництва ракет.

Наші зброярі справді можуть пишатися власними модифікаціями танків "Булат" та "Оплот". А також лінійкою бронемашин, серед яких "Дозор" та "Козак". Усього за три роки розроблено самохідну гаубицю "Богдана".

Українські заводи можуть повністю забезпечити наше військо стрілецькою зброєю.

Олег Жданов, військовий експерт:

Підприємство "Форт", яке випускає від пістолета до снайперської гвинтівки. До речі навіть окупанти відзначають, що українська снайперська гвинтівка б'є на кілометр дальше, ніж найліпша російська.

Чому ж, попри такі виробничі потужності, українській армії забракло власної зброї для відсічі російським окупантам? З одного боку, годі було уявити розгортання повномасштабних воєнних дій у центрі Європи. З іншого - український оборонний бюджет та держзамовлення хронічно недовиконувалися. Тепер, сподіватимемося, жорстокий урок від не братнього народу вивчено. А про славу української зброї вже точно знає весь світ.

Олег Жданов, військовий експерт:

Війна - це найкраща реклама для озброєння. І ця війна ще додасть нашому озброєнню більше реклами й попиту на міжнародному ринку. А це обумовлює те, що ми будемо заробляти ще більше валюти, яку зможемо витратити на переозброєння чи закупівлю для власних потреб.

Нині всі потужності Укроборонпрому працюють на забезпечення внутрішніх потреб, тоді як до великої війни до 70% продукції йшло на експорт. Та у майбутньому, впевнені українські зброярі: замовлень на їхні вироби не бракуватиме.