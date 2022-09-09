Зустріч Байдена з Ердоганом: що будуть обговорювати [ Редагувати ]
Туреччина та США обговорюють можливу зустріч президентів Джо Байдена і Реджепа Таїпа Ердогана цього місяця. Про це повідомляє Reuters.
Серед тем їх переговорів - війна в Україні, відносини турецької та російської сторін та конфлікт у Сирії.
Як пише видання з посиланням на високопоставленого турецького чиновника, Ердоган може відвідати Вашингтон цього місяця.
Не виключено і обговорення між лідерами ситуації стосовно Сирії, адже дві країни мають відмінні інтереси щодо підтримки Вашингтоном сирійських курдів - союзника США в боротьбі проти "Ісламської держави" на північному сході Сирії, якого Анкара вважає терористичним угрупованням.
Турецький чиновник також розповів Reuters, не виключено те, що предметом обговорення будуть і відносини між Туреччиною та Грецією, які призвели до хронічно напружених відносин у східному Середземномор’ї.
Байден і Ердоган востаннє зустрічалися наприкінці червня в кулуарах саміту НАТО в Мадриді, де Туреччина скасувала вето на приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу, попри запеклу опозицію їхнього членства з боку росії.
Наприкінці цього саміту Байден сказав, що Сполучені Штати підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччини і він впевнений, що схвалення Конгресу, необхідне для продажу, може бути отримане.
Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США зробила кроки, як ми і вимагали з деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що будуть подібні речі.
При цьому видання зазначає, що настрої щодо Туреччини в США зіпсувалися за останні кілька років після того, як Анкара придбала оборонні ракетні комплекси російського виробництва, що викликало санкції з боку Вашингтона, а також виключення Туреччини із програми винищувачів F-35.
по темі
У п'ятницю, 9 вересня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні
За шість місяців повномасштабної війни росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими
Снаряди здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів
Українські військові отримали від партнерів протикорабельні ракети Harpoon
Українська армія до кінця цього року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого
Мінус вісім російських танків Т-72. На брухт перемелені САУ та гаубиці, БМП. І це лише три дні пара Байрактарів ударно політала над позиціями російських окупантів. Втрати російської армії ж сягнули 30 млн доларів.