Українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;

- в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова; на Слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне;

- в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне; на Краматорському напрямку - біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного;

- біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;

- в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;

обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське; на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка;

- в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка; на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль;

в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль; на Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА - зафіксовано 36 вильотів.

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