ЗСУ відбили потужні атаки окупантів: що відбувається на фронті [ Редагувати ]
Українські військові успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.
На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:
- на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;
- на Слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне;
- на Краматорському напрямку - біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного;
- на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;
- на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;
- на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка;
- на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль;
- на Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.
Крім того, ворог вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА - зафіксовано 36 вильотів.
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