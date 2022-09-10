Українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські сили продовжують наступ на Куп'янськ та у бік Ізюму, станом на 9 вересня, та вживають заходів щодо ізоляції там угруповання російських сил. Якщо українцям вдасться розірвати російські наземні лінії зв’язку, то у них буде можливість створити котел навколо Ізюму та зруйнувати більшу частину російських позицій на північному сході України", - йдеться в звіті аналітиків.

Так, в ISW дійшли до таких висновків (головні тези):