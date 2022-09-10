ЗСУ звільнили 2500 квадратних км території і можуть оточити Ізюм - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Українські сили продовжують наступ на Куп'янськ та у бік Ізюму, станом на 9 вересня, та вживають заходів щодо ізоляції там угруповання російських сил. Якщо українцям вдасться розірвати російські наземні лінії зв’язку, то у них буде можливість створити котел навколо Ізюму та зруйнувати більшу частину російських позицій на північному сході України", - йдеться в звіті аналітиків.
Так, в ISW дійшли до таких висновків (головні тези):
- Кремль кидає ресурси в Харківську область у відповідь на ефективні українські операції;
- Українські війська досягли околиць Куп'янська і станом на 9 вересня наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу. Та, ймовірно, найближчими днями переріжуть російські наземні шляхи сполучення з Ізюмом;
- Українські бійці, ймовірно, вже просунулися на північ від Грушевахи у напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуку на північному сході Харківської області;
- ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на півдні України, зокрема блокують російські наземні шляхи сполучення, підриваючи бойовий дух російських окупантів;
- Російські війська проводили наземні атаки на північ від Харкова та по всій східній осі.
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