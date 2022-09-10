У суботу, 10 вересня, відбулося офіційне проголошення Чарльза ІІІ новим королем Великої Британії. Про це повідомляє ВВС.

Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті.

73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Він отримав титул від своєї матері.

Згідно з протоколом, новим сувереном Чарльза офіційно проголосила спеціальна Рада зі вступу на посаду, яка зібралася в лондонському палаці Сент-Джеймс 10 вересня. Коронація монарха пройде згодом.

Його дружина Камілла набула статусу королеви-консорту. А наступним спадкоємцем престолу тепер є син Чарльза – принц Вільям.