Чарльз III офіційно став новим королем Британії [ Редагувати ]
У суботу, 10 вересня, відбулося офіційне проголошення Чарльза ІІІ новим королем Великої Британії. Про це повідомляє ВВС.
Старший син Єлизавети II автоматично успадкував престол після її смерті.
73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Він отримав титул від своєї матері.
Згідно з протоколом, новим сувереном Чарльза офіційно проголосила спеціальна Рада зі вступу на посаду, яка зібралася в лондонському палаці Сент-Джеймс 10 вересня. Коронація монарха пройде згодом.
Його дружина Камілла набула статусу королеви-консорту. А наступним спадкоємцем престолу тепер є син Чарльза – принц Вільям.
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Принц Уельський Чарльз після смерті королеви Єлизавети ІІ став новим королем Великої Британії. Спадкоємець сходить на престол негайно після смерті монарха. Впродовж доби збирається Рада престолонаслідування, яка формально оголошує монарха померлим і про сходження спадкоємця на престол.
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Вже очевидно, що це не пересічна недуга. Ситуація значно серйозніша. 96-річна королева не встає із ліжка і перебуває під наглядом медиків.