Україна хоче отримати від Експортно-імпортного банку США кредит на суму $1,5 млрд, який має намір витратити на купівлю газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Ця тема обговорювалася 9 вересня під час бесіди українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Мінфіну США Джанет Єллен.

Представники двох країн обговорили енергетичну безпеку, зокрема майбутній опалювальний сезон. Глава Мінфіну США заявила про необхідність визначити "високоефективні проекти, які мають вирішальне значення для відновлення економіки України".

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко раніше говорив, що 1 листопада Україна може мати у сховищах 15 млрд кубометрів газу.

У липні Євросоюз схвалив допомогу Україні на суму до 9 млрд євро, Києву перерахували транш на 1 млрд євро. ЗМІ писали, що був розроблений новий план допомоги, який передбачає виділення до 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії.

Ще майже 4 млрд євро спрямують у вигляді грантів. Міністри фінансів країн ЄС 9 вересня, схвалили цей план.