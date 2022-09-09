США допоможуть Європі наростити запаси природного газу до зими - Білий дім [ Редагувати ]
Сполучені Штати мають намір допомогти Європі наростити запаси природного газу до зими і диверсифікувати джерела енергоресурсів надалі.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр на прес-брифінгу.
"Сполучені Штати будуть щільно взаємодіяти з союзниками, щоб спробувати допомогти Європі з нарощуванням запасів природного газу до зими і подальшою диверсифікацією джерел енергоресурсів для неї", - зазначила Жан-П'єр.
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