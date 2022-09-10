Українські військові зайшли на околиці Лисичанська - Гайдай [ Редагувати ]
Українські військові перебувають на околицях окупованого Лисичанська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Жителі Лисичанська вже побачили ЗСУ на околиці міста. Вночі над Кремінною партизани підняли український прапор. Росіяни та колаборанти масово покидають територію Луганщини. Чекаємо інформацію від Генштабу.
Нагадаємо, 3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України були змушені залишити Лисичанськ.
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