У цьому протезному цеху обслуговують також переселенців та тих, кого скалічила війна.

Вони ставлять на ноги тисячі людей після ампутацій. На Волині у місті Ковелі майже три десятиліття працює протезно-ортопедичний цех. Там виготовляють сучасні протези, які не поступаються закордонним аналогам. Штучні кінцівки - безкоштовні. Військовим їх роблять ще й позачергово. Наша знімальна група побувала у ковельській майстерні.

Станіслав вже вісім років на протезах. Чоловіку ампутували обидві кінцівки після ДТП. Змінив вже чимало механічних ніг. Ось ці йому зробили на Волині.

Станіслав Комтуш, переселенець з Харківської обл.:

Я сам з окупації з Куп'янська збежав. І о це мене судьба ось сюди привела в Ковель. Ну ось я і зробив в совбезі заказав. Тут зробили мені ось і ходю. Це моя жизнь. Це ноги. Це як я без них? Що я на коляске буду їздить? Я не можу. Це мені скільки робили, я первий раз ходю без палички.

Тепер Станіслав прийшов за ще однією парою протезів.

Віталій Купрійчук, технік-протезист:

Людина має право отримати два комплекта протезів: одні для ходьби, а другі - для особистої гігієни.

У Ковельському цеху виготовляють протези будь-якої складності верхніх і нижніх кінцівок. Працюють за іноземними технологіями.

Це протез стегна. Це вище коліна. Стоїть японський узел. Американська стопа, бачите, він при застуді він амортизує. Людині буде легко: нема удара, всі протези сидять на попке.

Протези роблять уже 27 років. Технік Василь Остапчук трудиться тут з часу відкриття майстерні. Каже, за своєю якістю і технологічністю виготовлені в Україні нічим не поступаються дорогим закордонним.

Василь Остапчук, технік-протезист:

У мене був пацієнт приїхав. Йому дядько оплатив протез в Канаді - заплатив він 15 тисяч доларів за той протез - він приїхав: "Ви такий не зробите". Ну кажу: "Що ти тєряєш - тобі тут безплатно попробуєм". От він походив: "Ваш - кращий!".

Протези тут же і обслуговують. За необхідності замінюють деталі, регулюють механізми під кожного індивідуально.

Олександр приїхав з міста Володимир. Чоловік на протезах вже понад тридцять років. Зараз навчається ходити на новому...

Олександр, житель міста Володимир:

Поміняли всьо, почали робити перший раз, приїжджав, стопа поломалася робили, а другий раз от дві неділі назад от в середу, да, то тоже приїхали поміняли і все - треніруємся. Я все на тую ногу і копаю, і все. І велосипедом їжджу, і машиною їжджу.

Протезують тут і діток. Ольга із дворічним синочком Михайликом приїхала із Рівненщини. У малюка вроджена вада, щоб ходити йому треба ортез.

Ольга, жителька міста Вараш:

Він ходить, бігає, він переступає, піднімається по сходах, все абсолютно робить те, що роблять інші діти його віку. У нього обмежень абсолютно ніяких немає.

У цьому протезному цеху обслуговують також переселенців та тих, кого скалічила війна. Бійців - першочергово.

Людмила Козак, представниця виробництва:

Їм ставиться найвища мобільність. Ми хочемо їм допомагати тільки, аби їх було менше. Бійці: буває рвана рана. Бувають ожоги. Ну, канєшно, має пройти місяці. За цей період вони готуються до протезування і вже за 2-3 місяці ми їх ставимо на ножки.

Протези для усіх - безкоштовні. За кошти держави. Та й на сам виріб довго чекати не треба.