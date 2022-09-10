Ставлять на ноги тисячі людей після ампутацій: на Волині, у місті Ковелі, 30 років працює протезно-ортопедичний цех [ Редагувати ]
Вони ставлять на ноги тисячі людей після ампутацій. На Волині у місті Ковелі майже три десятиліття працює протезно-ортопедичний цех. Там виготовляють сучасні протези, які не поступаються закордонним аналогам. Штучні кінцівки - безкоштовні. Військовим їх роблять ще й позачергово. Наша знімальна група побувала у ковельській майстерні.
Станіслав вже вісім років на протезах. Чоловіку ампутували обидві кінцівки після ДТП. Змінив вже чимало механічних ніг. Ось ці йому зробили на Волині.
Станіслав Комтуш, переселенець з Харківської обл.:
Я сам з окупації з Куп'янська збежав. І о це мене судьба ось сюди привела в Ковель. Ну ось я і зробив в совбезі заказав. Тут зробили мені ось і ходю. Це моя жизнь. Це ноги. Це як я без них? Що я на коляске буду їздить? Я не можу. Це мені скільки робили, я первий раз ходю без палички.
Тепер Станіслав прийшов за ще однією парою протезів.
Віталій Купрійчук, технік-протезист:
Людина має право отримати два комплекта протезів: одні для ходьби, а другі - для особистої гігієни.
У Ковельському цеху виготовляють протези будь-якої складності верхніх і нижніх кінцівок. Працюють за іноземними технологіями.
Це протез стегна. Це вище коліна. Стоїть японський узел. Американська стопа, бачите, він при застуді він амортизує. Людині буде легко: нема удара, всі протези сидять на попке.
Протези роблять уже 27 років. Технік Василь Остапчук трудиться тут з часу відкриття майстерні. Каже, за своєю якістю і технологічністю виготовлені в Україні нічим не поступаються дорогим закордонним.
Василь Остапчук, технік-протезист:
У мене був пацієнт приїхав. Йому дядько оплатив протез в Канаді - заплатив він 15 тисяч доларів за той протез - він приїхав: "Ви такий не зробите". Ну кажу: "Що ти тєряєш - тобі тут безплатно попробуєм". От він походив: "Ваш - кращий!".
Протези тут же і обслуговують. За необхідності замінюють деталі, регулюють механізми під кожного індивідуально.
Олександр приїхав з міста Володимир. Чоловік на протезах вже понад тридцять років. Зараз навчається ходити на новому...
Олександр, житель міста Володимир:
Поміняли всьо, почали робити перший раз, приїжджав, стопа поломалася робили, а другий раз от дві неділі назад от в середу, да, то тоже приїхали поміняли і все - треніруємся. Я все на тую ногу і копаю, і все. І велосипедом їжджу, і машиною їжджу.
Протезують тут і діток. Ольга із дворічним синочком Михайликом приїхала із Рівненщини. У малюка вроджена вада, щоб ходити йому треба ортез.
Ольга, жителька міста Вараш:
Він ходить, бігає, він переступає, піднімається по сходах, все абсолютно робить те, що роблять інші діти його віку. У нього обмежень абсолютно ніяких немає.
У цьому протезному цеху обслуговують також переселенців та тих, кого скалічила війна. Бійців - першочергово.
Людмила Козак, представниця виробництва:
Їм ставиться найвища мобільність. Ми хочемо їм допомагати тільки, аби їх було менше. Бійці: буває рвана рана. Бувають ожоги. Ну, канєшно, має пройти місяці. За цей період вони готуються до протезування і вже за 2-3 місяці ми їх ставимо на ножки.
Протези для усіх - безкоштовні. За кошти держави. Та й на сам виріб довго чекати не треба.
Людина прийшла, за буквально 3-4 дня вона без палочок пішла на двух ногах. Без палочок. Ото отут (показує на серце) все харашо.
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