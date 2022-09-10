Гроші на власну справу від держави отримають кілька десятків підприємців із Запоріжжя. Вони скористалися програмою "Є-робота". Вона дозволяє українцям отримати мікрогрант на розширення або й відкриття власного бізнесу. Сума - до 250 тисяч гривень. Як отримати кошти на втілення задумів? Про свій досвід розповіли підприємці.

Ще півроку тому на цьому підприємстві шили речі для рибалок та мисливців, тепер - одяг і спорядження для військових. Змінити профіль змусила війна. 23 лютого керівник компанії ще був у столиці на виставці товарів для любителів риболовлі та полювання. А 24 - вже повертався у Запоріжжя та міркував, що робитиме для підтримки української армії.

Юрій Русанов, співвласник компанії з пошиву одягу:

Я передивився сайт Міноборони, побачив чим ми можем бути корисні українській армії і вже 28-го лютого ми розпочали виробництво військового спорядження. І з тих пір ми вже розробили більше ніж 150 моделей продукції.

Закрійниця Світлана працює у цій компанії вже другий рік. Каже, робота завжди потребувала уважності та відповідальності, але зараз ці вимоги стали вкрай важливими.

Світлана Понятенко, закрійниця:

Самое главное не ошибиться, потому что швея если ошибется, она может распороть и перешить, ну а соотвественно я если ошибусь, уже не перешью.

У компанії найближчим часом планують розширятися і запустити серійне виробництво флісових кофтин. Аби все задумане вдалося, Юрій вирішив взяти участь у державній програмі та здобути грант на розвиток. Подав заявку та бізнес-план і отримав схвалення. Видані за програмою 250 тисяч гривень витратить на закупку матеріалів.

Юрій Русанов, співвласник компанії з пошиву одягу:

Зараз чекаємо на надходження коштів. Програма корисна, треба мати стратегічне розуміння ситуації, тобто просто гроші, вони не будуть працювати, треба розуміти, куди їх вкладати, що з ними робити.

А Алла має отримати кошти на відкриття кав'ярні з авторським кавовим меню. Жінка вже має досвід ведення бізнесу, тож попри усі складнощі, в успіху не сумнівається. Підприємиця вже розпочала ремонтувати приміщення, де незабаром відвідувачі смакуватимуть тістечками з кавою.

Алла Городнюк, приватна підприємиця:

У ці тяжкі для нас і нашої країни часи, ми не опускаємо руки і прямуємо вперед. Дізналась за програму, в якій Уряд оказує допомогу бізнесу і прийняли рішення, що ми будемо участвовать в цій програмі, будемо створювать нові робочі місця.

Створення нових робочих місць - одна з головних умов грантової програми. Якщо підприємець претендує на суму від 50 до 150 тисяч гривень, то він має взяти на роботу одну людину. Працевлаштувати двох необхідно, якщо мікрогрант становить 250 тисяч гривень, розповідають в обласному центрі зайнятості. Подати заяву на фінансову допомогу можуть досвідчені підприємці та початківці. Зробити це слід через застосунок "Дія".

Яна Дубяга, начальниця відділу організації профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості:

Якщо бізнес-план без помилок, такого заявника ми запрошуємо на співбесіду, яка відбувається в онлайн форматі обов'язково під відеозапис. Далі цей відеозапис співбесіди із оцінкою банку направляється у Державний центр зайнятості для ухвалення відповідного рішення.

За правилами, гранти надаються лише мікро чи малому бізнесу. На Запоріжжі за два місяці схвальну відповідь отримали понад два десятки заявників. Виділені кошти потім повернуться до бюджету у вигляді сплачених податків. Проте є і відмови. Зазвичай негативну відповідь дають, коли претендент не пройшов перевірку у банку або неправильно склав бізнес-план.