У мережі з'явився трейлер фільму "Ножі наголо 2" з Деніелом Крейґом [ Редагувати ]
Вийшов трейлер детективного фільму "Ножі наголо 2" (англ. Knives Out 2) фільм режисера та сценариста Раяна Джонсона. Ролик опублікований на YouTube-каналі Netflix.
Деніел Крейґ повернувся до ролі приватного детектива Бенуа Бланка. Технологічний магнат запрошує друзів у відпустку на острів у Греції. Але відпочинок не задався - один із його приятелів помирає. І Бланку треба з'ясувати, хто винен у його смерті.
У фільмі також знімалися Джессіка Хенвік, Ітан Хоук, Едвард Нортон, Кетрін Хан, Дейв Батіста, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Леслі Одом та інші.
Перший фільм про приватного детектива Бенуа Бланка вийшов у 2019 році, його тепло зустріли критики та глядачі. Він був номінований на "Оскар" за сценарій.
Прем'єра стрічки "Ножі наголо 2" запланована на 23 грудня.
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