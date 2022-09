"Дім Дракона" продовжили на другий сезон

Творці серіалу "Будинок дракона" (House of the Dragon), який є приквелом суперпопулярного шоу "Гра престолів" (Game of Thrones), повідомили, що продовжують його на другий сезон. Дія серіалу за мотивами книги Джорджа Мартіна "Полум'я і кров" розгортається приблизно за 200 років до подій, що відбулися в "Грі престолів"