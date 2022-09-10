В Україні попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів українських військових та дали декілька порад.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності", - йдеться у заяві.

Маляр каже, що частина населених пунктів про які згадують у мережі, лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої. Також у мережі обговорюють і ті міста чи села, звільнення яких немає в планах на найближчі дні.

Для прикладу, Маляр взяла Балаклію та пояснила, що остаточний контроль був встановлений лише сьогодні, коли провели всі необхідні заходи та підняли прапор - про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ. Всі інші населені пункти правоохоронцям та військовим треба зачистити та провести стабілізаційні заходи.

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення", - додала Маляр.

У міноборони порекомендували читати наступні джерела органів влади військової вертикалі: